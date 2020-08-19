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Дикань выделил единственный фактор, в котором Лунин уступает Куртуа

11:16 - Читати українською
Дикань выделил единственный фактор, в котором Лунин уступает Куртуа
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Дикань оценил перспективы голкипера Реала Андрея Лунина в мадридском клубе.

"Сейчас мы Лунина практически не видим, но у него реально есть потенциал, чтобы стать основным в Реале.

Лунин заберет номер Куртуа в следующем сезоне, – Marca

В каких компонентах он уступает Куртуа? Да ни в каких. Мне Куртуа не особо нравится. За него говорит лишь опыт. Стаж в Атлетико и Челси. Ну и он из сборной Бельгии, а вы же понимаете, что на бельгийцев высокий спрос, они на виду.

Куртуа десять лет – бессменный вратарь сборной Бельгии, хотя ему и тридцати нет. Но мне все равно кажется, что он немного переоцененный", – сказал Дикань в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, бывший вратарь сборной Украины большую часть своей карьеры провел в России. В мае 2016 года повесил бутсы на гвоздь. Недавно Дикань вошел в тренерский штаб харьковского Металла – клуб будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины.

Реал верит в Лунина, который получит иной статус – испанское СМИ в восторге от голкипера и прогнозирует переломный год

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Теги
Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Андрей Дикань Тибо Тибо Куртуа Украина Украина Сборная Украины Андрей Андрей Лунин
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