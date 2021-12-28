Контракт 32-летнего форварда рассчитан до лета, но Диего Коста заявил о желании досрочно покинуть Атлетико. "Матрасники" после скандала с Кираном Триппьером оказались не готовы к такому решению испанца, который мотивировал свой поступок личными проблемами.

Диего Симеоне рассчитывает на Косту, поэтому стороны еще сядут за стол переговоров. Если же контракт все же будет расторгнут, то Атлетико придется выходить в январе на трансферный рынок, чтобы подписать дублера для Луиса Суареса, сообщает Marca.

Ранее у Диего Косты обнаружили тромбоз. Не исключено, что именно проблемы со здоровьем стали причиной желания нападающего покинуть клуб. Этнический бразилец хочет как можно быстрее стать свободным агентом, чтобы иметь больше времени для преодоления личных проблем.

К слову, в текущем сезоне Коста забил 2 гола в 7 матчах чемпионата Испании. Атлетико лидирует в Ла Лиге, набрав 32 очка и имея 2 матча в запасе.

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