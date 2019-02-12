Диего Коста вернулся в общую группу Атлетико

Форвард Диего Коста начал полноценные тренировки после операции.

Нападающий Атлетико Диего Коста вернулся к тренировкам вместе с командой, сообщает Marca.

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Сообщается, что футболист принял участие в занятиях в тренажерном зале, затем выполнял беговые упражнения на поле вместе с командой. Напомним, форвард в декабре перенес операцию, его беспокоила травма плесневой кости левой ноги.

Испанцу еще предстоит пройти заключительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение о его возвращении к участию в матчах.

В текущем сезоне Коста сыграл 11 матчей в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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