Недавно 33-летний испанец с бразильскими корнями расторг контракт с Атлетико Минейро и находится в статусе свободного агента. Приоритетным вариантом для Косты остается возвращение в Европу.

Салернитана получила техническое поражение и очковый штраф за неприезд на матч

По информации SportMediaset, помочь Диего реализовать свою цель готова Салернитана. Источник утверждает, что форвард уже договорился о контракте на полгода с правом продления. Инициатором стал новый спортивный директор клуба Вальтер Сабатини, пытавшийся подписать Косту еще в Болонью.

Следовательно, все идет к тому, что в наихудшей команде Серии А будет сразу две суперзвезды. Летом "гранатовые" подписали Франка Рибери. От спасительного 17-го места Салернитана отстает на 7 очков.

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