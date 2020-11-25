Испанец не успел восстановиться от травмы, как снова получил повреждение. Теперь Коста не сможет выйти на поле из-за глубокого тромбоза вен, сообщает Marca.

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"Сегодня утром Диего Коста прошел обследование, которое подтвердило, что у него выявлен спонтанный глубокий тромбоз вен правой ноги", – поделился Симеоне. Атлетико уже объяснил, что это повреждение никак не связано с предыдущими травмами.

К слову, испанец провел 5 матчей в составе Атлетико в текущем сезоне, записав в свой актив 1 забитый гол.

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