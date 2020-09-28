"У нас есть такие игроки, как Луис. К счастью, он покинул Барсу. Я не понимаю, как они его отпустили. Но в конце концов, это все клубная ситуация.

Разгром имени Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Гранада – 6:1

Он нам многое дает, своим воинственным духом он нам очень поможет. Надеюсь, мы сможем выиграть титул для болельщиков. Это непросто, потому что другие команды тоже очень хорошие, но все будет решаться с игры в игру", – цитирует Диего Косту Mundo Deportivo.

Напомним, Луис Суарес уже успел дебютировать в футболке Атлетико. Уругваец вышел на поле на 70 минуте матча против Гранады, но за короткий промежуток времени сумел отличиться дублем и ассистом. "Матрасники" разгромно победили со счетом 6:1.

Атлетико поиздевался над Гранадой – Суарес в дебютном матче оформил два гола и ассист