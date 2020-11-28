Нападающий Атлетико Диего Коста рискует больше не сыграть в текущем сезоне.

Врач Хосе Эскудеро высказал предположение, что тромбоз глубоких вен у Диего Косты мог быть вызван коронавирусом, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что проблема характеризуется образованием сгустка крови в теле, обычно в ногах или тазе. Сгусток может перемещаться по организму, вызывая серьезные осложнения, если достигнет сердца.

"У футболистов больше столкновений, поэтому нужно быть более осторожным. У обычных пациентов восстановлении занимает, как минимум, от 3 до 6 месяцев", – приводит издание слова Эскудеро.

К слову, испанец провел 5 матчей в составе Атлетико в текущем сезоне, записав в свой актив 1 забитый гол.

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