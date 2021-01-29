"В январе 2006 года была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в Динамо. Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола.

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Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин позвал его: "Давай играть!". А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: "Не надо. Давай другого". Так Коста не стал игроком Динамо. Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Да, он слишком долго их надевал. Он с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, а Семин не выдержал", – рассказал Рейс в комментарии МатчТВ.

Напомним, Коста выступал за Брагу, Альбасете, Вальядолид, Райо Вальекано, Челси и Атлетико. Недавно форвард расторг контракт с "матрасниками" и стал свободным агентом.

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