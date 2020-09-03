Диего Коста и Ариас подхватили COVID-19
3 сентября 23:26 - Читати українською
Двое футболистов "матрасников" сдали положительные анализы на коронавирус.
Футболисты мадридского Атлетико, оставшиеся в расположении клуба во время матчей сборных, прошли тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт "красно-белых".
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Тесты форварда Диего Косты и полузащитника Сантьяго Ариаса оказались положительными. Игроки находятся на карантине, болезнь у обоих протекает бессимптомно.
Напомним, новый сезон чемпионата Испании начнется уже 12 сентября.
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