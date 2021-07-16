Скитания бывшего форварда сборной Испании Диего Косты продолжаются. В этот раз он не сумел трудоустроиться в чемпионате Италии.

Скандальный нападающий вел переговоры с Болоньей, сообщает Sportitalia.

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Диего Коста якобы согласовал с боссами "красно-синих" 2-летний контракт. По его условиям бразильский испанец зарабатывал бы на Ренато Далль'Ара 2,5 млн евро за сезон. Однако, наставник Болоньи Синиша Михайлович заблокировал переход ветерана. Серб предпочитает видеть в центре атаки австрийца Арнаутовича.

Напомним, что Диего Коста находится в статусе свободного агента с 1 января, когда по обоюдному согласию расторг контракт с мадридским Атлетико. С тех пор он не смог договориться о сотрудничестве с рядом клубов Европы и Южной Америки.

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