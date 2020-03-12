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Диего Коста демонстративно покашлял на журналистов – глупая шутка на фоне пандемии коронавируса

17:11 76 Читати українською
Диего Коста демонстративно покашлял на журналистов – глупая шутка на фоне пандемии коронавируса
Диего Коста / Фото из открытых источников

Поступок нападающего мадридской команды вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

Испанский форвард мадридского Атлетико Диего Коста после победного матча над Ливерпулем (3:2) не имел особого желания общаться с прессой. Чтобы обезопасить себя от нападения назойливых акул пера футболист, проходя мимо вытянутых рук с микрофонами, начал демонстративно кашлять, намекая на заражение коронавирусом.

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Фанаты неоднозначно оценили такую ​​выходку Косты: кто-то принял это за шутку, а кто-то назвал это идиотизмом, в связи с катастрофической ситуацией со смертельным недугом.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико победил действующего обладателя трофея – Ливерпуль – и вышел в четвертьфинал турнира.

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