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Диденко официально вернулся в Черноморец

19:18 41 Читати українською
Диденко официально вернулся в Черноморец
Анатолий Диденко / Фото: официальный сайт Черноморца

Форвард Анатолий Диденко вернулся в Одессу.

Одесский Черноморец объявил о подписании контракта с опытным форвардом Анатолием Диденко, сообщает официальный сайт "моряков". Детали сделки и срок контракта не разглашаются.

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Прошлый сезон Диденко выступал за Мариуполь, где сыграл 8 матчей забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Отметим, что Анатолий Диденко уже играл в составе "моряков" в период с 2009 по 2015 годы.

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Трансферы чемпионата Украины Черноморец Анатолий Диденко Анатолий Диденко
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