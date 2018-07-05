Диденко официально вернулся в Черноморец

Форвард Анатолий Диденко вернулся в Одессу.

Одесский Черноморец объявил о подписании контракта с опытным форвардом Анатолием Диденко, сообщает официальный сайт "моряков". Детали сделки и срок контракта не разглашаются.

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Прошлый сезон Диденко выступал за Мариуполь, где сыграл 8 матчей забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Отметим, что Анатолий Диденко уже играл в составе "моряков" в период с 2009 по 2015 годы.