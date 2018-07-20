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Диденко: Червенков пытается слепить боевую команду

21 июля 08:00 4 Читати українською
Диденко: Червенков пытается слепить боевую команду
Анатолий Диденко / Фото: официальный сайт Черноморца

Нападающий "моряков" Анатолий Диденко рассказал о Черноморце, который строится под руководством Ангела Червенкова.

"Для меня это как возвращение домой. Здесь все родное. Причем так получилось, что сегодня я живу в том же номере, что и раньше! И персонал на базе не изменился.

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Червенков пытается слепить боевую команду. По стилю – здесь есть сочетание различных компонентов: с одной стороны, мы хотим играть через пас – потому что без этого сегодня никак, с другой – закладываем прочный физический фундамент. В любом случае, только официальный сезон покажет, на что мы способны", – цитирует Диденко пресс-служба УПЛ.

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Анатолий Диденко Анатолий Диденко Черноморец Черноморец Ангел Червенков Ангел Червенков
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