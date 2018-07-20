Диденко: Червенков пытается слепить боевую команду

Нападающий "моряков" Анатолий Диденко рассказал о Черноморце, который строится под руководством Ангела Червенкова.

"Для меня это как возвращение домой. Здесь все родное. Причем так получилось, что сегодня я живу в том же номере, что и раньше! И персонал на базе не изменился.

Червенков: В ближайшее время Черноморец подпишет двух-трех футболистов

Червенков пытается слепить боевую команду. По стилю – здесь есть сочетание различных компонентов: с одной стороны, мы хотим играть через пас – потому что без этого сегодня никак, с другой – закладываем прочный физический фундамент. В любом случае, только официальный сезон покажет, на что мы способны", – цитирует Диденко пресс-служба УПЛ.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ