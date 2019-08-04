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Дида вернулся в Милан

4 августа 22:36 157 Читати українською
Дида вернулся в Милан
Дида / Фото официального сайта Милана

Бразильский голкипер получил работу в главном клубе своей жизни.

Экс-игрок "россонери" получил должность в клубной структуре, информирует официальный сайт Милана.

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45-летний специалист стал тренером вратарей в команде U-17. Последним профессиональным клубом Диды был бразильский Интернасьональ, за который он выступал в 2014-2016 годах. В свое время легендарный голкипер провел в Милане целых десять сезонов (с 2000 по 2010 годы).

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В активе бразильца одно чемпионство мира со сборной, победа в чемпионате Италии и два титула Лиги чемпионов с Миланом.

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Теги
Италия Интернасьонал Интернасьонал Дида Милан Милан
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