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Дибала заинтересовал ПСЖ

11:21 39 Читати українською
Дибала заинтересовал ПСЖ
Пауло Дибала

Лидер Ювентуса Пауло Дибала попал в поле зрения чемпиона Франции.

Трансфер Дибалы в Манчестер Юнайтед сорвался из-за нежелания футболиста переезжать в Англию и слишком высокие финансовые запросы по зарплате, однако это не означает, что следующий сезон он проведет в Ювентусе, где ему нет места в системе Маурицио Сарри.

Новым претендентом на форварда стал Пари Сен-Жермен, информирует Corriere dello Sport. В Париже Пауло получит больше игровой практики.

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В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 42-х матчах за Ювентус во всех турнирах. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2022-го года.

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Франция Трансферы Трансферы ПСЖ Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Трансферы Ювентуса
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