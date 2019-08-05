Дибала заинтересовал ПСЖ

Лидер Ювентуса Пауло Дибала попал в поле зрения чемпиона Франции.

Трансфер Дибалы в Манчестер Юнайтед сорвался из-за нежелания футболиста переезжать в Англию и слишком высокие финансовые запросы по зарплате, однако это не означает, что следующий сезон он проведет в Ювентусе, где ему нет места в системе Маурицио Сарри.

Новым претендентом на форварда стал Пари Сен-Жермен, информирует Corriere dello Sport. В Париже Пауло получит больше игровой практики.

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Дибалы – известны причины

В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 42-х матчах за Ювентус во всех турнирах. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2022-го года.