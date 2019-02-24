Дибала вырвал победу для Ювентуса в поединке с Болоньей – видео гола и обзор матча

Туринский Ювентус в непростом поединке Серии А одолел Болонью на выезде. Смотрите видео забитого мяча и лучших моментов матча.

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Болонья – Ювентус – 0:1

Гол: Дибала, 67

Ювентус вырвал победу в Болонье, Сассуоло и СПАЛ разошлись миром: 25 тур Серии А, матчи воскресенья

В течение часа игрового времени "Старая синьора" не могла забить Болонье. Более того, старт второго тайма прошел под контролем ребят Синиши Михайловича.

Но ключевым стало решение Массимилиано Аллегри, который выпустил на поле Дибалу. Пауло стал джокером Юве и уже спустя 8 минут после выхода на поле забил мяч, оказавшийся победным.