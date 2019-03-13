Дибала выложил победное фото из раздевалки Ювентуса

Туринский Ювентус при участии Пауло Дибалы разгромной победой над мадридским Атлетико (3:0) оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Все вместе сейчас", – написал форвард, выложив фотографию с одноклубниками в своем твиттере.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

Отметим, что туринский Ювентус разгромил мадридский Атлетико на своем стадионе в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Три мяча в составе "Старой синьоры" провел Криштиану Роналду. Пауло Дибала в этом поединке появился со скамейки запасных на 67-й минуте.