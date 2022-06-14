Аргентинец договорился о контракте с Интером, утверждает журналист Сезар Луис Мерло.

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Соглашение будет рассчитано на 4 года, решаются последние формальности. Ожидается, что в ближайшие дни Дибала приедет в Милан для медосмотра и официальной презентации. Ранее СМИ писали, что хавбек согласился на меньшую зарплату ради мести Ювентусу. В Интере ему обещают 6 млн годовых+бонусы, а в Турине было 7 млн и футболист требовал 10 млн по новому контракту.

Напомним, в прощальном сезоне за Юве Дибала наиграл 39 матчей, в которых оформил 15 голов и 6 ассистов.

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