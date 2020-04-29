Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус – форвард Ювентуса болеет больше месяца

Нападающий "Старой синьоры" никак не может преодолеть опасную болезнь. У него снова диагностировали COVID-19.

Пауло Дибала все еще инфицирован коронавирусом. Аргентинец в четвертый раз сдал положительный тест – таким образом, он уже больше месяца борется с болезнью. Об этом сообщает AS со ссылкой на Хосепа Педрерола – ведущего популярной программы El Chiringuito de Jugones.

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Интересно, что никаких симптомов COVID-19 у Дибалы не наблюдается. Аргентинец продолжит лечение дома, где находится на самоизоляции.

Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы снова диагностировали болезнь. Также болела и девушка нападающего Ювентуса.

Напомним, Дибала перебрался в Ювентус в 2015 году из Палермо. В сезоне 2019/20 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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