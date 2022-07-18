Контракт Дибалы с Ювентусом завершился. Форвард благодаря статусу свободного агента рассчитывал на соблазнительное предложение, но так и не дождался его. Ни Интер, ни Милан не смогли найти денег на зарплату.

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По информации Sky Sport Italia, 28-летний аргентинец решил перейти в Рому. "Волки" подготовили контракт на 3 сезона с ежегодной зарплатой 6 миллионов евро включительно с бонусами. Пауло уже вылетел в Португалию, где базируется команда.

Отмечается, что ключевыми стали не только финансовые условия, но и личное вмешательство Жозе Моуринью и владельцев клуба. В телефонных разговорах они сумели убедить Дибалу в перспективах своего проекта.

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