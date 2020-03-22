Дибала стал примером несправедливого отношения к инфицированным коронавирусом

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли убеждена, что в стране, которая страдает от коронавируса, помощь оказывают прежде всего богатым людям, а не тем, кому она действительно нужна.

"Я требую объяснений, почему людей, умирающих в Ломбардии, нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу – можно. Я хочу знать, почему VIP-персонам – футболистам, журналистам, музыкантам и детям руководителей компаний – отдается приоритет.

Дибала и его невеста заражены коронавирусом

В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я схожу с ума, когда сотни людей отчаянно просят ватные палочки для больных. Есть какой-то способ забора мазка вне очереди, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале можно знать?

Дибале благодаря Ювентусу оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Все это должно прекратиться. Бл***, нужна ясность. Или всем, или никому", – цитирует Лукарелли Corriere dello Sport.

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