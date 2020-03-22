toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

Дибала стал примером несправедливого отношения к инфицированным коронавирусом

21:38 188 Читати українською
Дибала стал примером несправедливого отношения к инфицированным коронавирусом
Пауло Дибала / Getty Images

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли убеждена, что в стране, которая страдает от коронавируса, помощь оказывают прежде всего богатым людям, а не тем, кому она действительно нужна.

"Я требую объяснений, почему людей, умирающих в Ломбардии, нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу – можно. Я хочу знать, почему VIP-персонам – футболистам, журналистам, музыкантам и детям руководителей компаний – отдается приоритет.

Дибала и его невеста заражены коронавирусом

В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я схожу с ума, когда сотни людей отчаянно просят ватные палочки для больных. Есть какой-то способ забора мазка вне очереди, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале можно знать?

Дибале благодаря Ювентусу оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Все это должно прекратиться. Бл***, нужна ясность. Или всем, или никому", – цитирует Лукарелли Corriere dello Sport.

"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020

blog_ava
Барселона сенсационно выставила Гризманна на трансфер
11:12
1463
Теги
коронавирус Италия Пауло Дибала Пауло Дибала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
48
мин
Аталанта
23:55
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук