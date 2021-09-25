Туринский Ювентус готов на серьезные финансовые уступки, чтобы удержать в коллективе форварда Пауло Дибалу.

Стороны продвинулись в вопросе продления контракта, срок которого истекает летом 2022-го, утверждает La Repubblica. В новом соглашении будет прописана зарплата в 10 млн евро за сезон.

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Больше Дибали в Юве будет получать только защитник Маттейс Де Лигт, который после ухода Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком (12 млн). Окончательно стороны все детали должны согласовать перед завтрашним матчем с Сампдорией.

Дибала выступает за "Старую синьору" с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 5 поединков, в которых отличился двумя голами и столькими же ассистами.

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