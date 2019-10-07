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Дибала: Рад, что остался в Ювентусе и не переехал в Англию

11:02 34 Читати українською
Дибала: Рад, что остался в Ювентусе и не переехал в Англию
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала признался, что никогда серьезно не задумывался о том, чтобы покинуть "Старую синьору".

17’ Лаутаро Мартинес
 
Пауло Дибала 4’
Гонсало Игуаин 80’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартинес
80’ Гонсало Игуаин

"Мне всегда было понятно, что я должен остаться в Ювентусе. Прошлый сезон получился не самым лучшим для меня, но, к счастью, я не принимал импульсивных решений и остался в команде, хотя имел возможность перейти в один из английских клубов.

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Сейчас я получаю удовольствие от игры. Тренер верит в меня, партнеры и болельщики поддерживают меня, и остается только благодарить их хорошим футболом и голами.

Матч с Интером я надолго запомню. Мы были спокойными, потому что результат особо ничего не изменил бы. Думаю, было видно на поле, как одна команда выглядит увереннее другой", – цитирует аргентинца TMW.

Напомним, в 8-м туре Серии А Ювентус в Дерби Италии обыграл Интер (2:1), а Дибала открыл счет в матче на 4-й минуте. Летом на аргентинца претендовали клубы с АПЛ.

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Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Италия Интер - Ювентус
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