Дибала провел первую тренировку после длительной борьбы с коронавирусом

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала возобновил тренировки.

12 мая Дибала начал индивидуальные занятия на тренировочной базе туринского клуба. Лишь недавно аргентинец окончательно преодолел Covid-19, которым болел полтора месяца.

Серия А получила разрешение возобновить командные тренировки – известна дата

Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы снова диагностировали болезнь. В общем аргентинец трижды сдавал положительный тест. Также болела и девушка нападающего Ювентуса.

Напомним, 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки смогут заниматься в составе групп. Ориентировочно в начале июня могут позволить возобновление сезона, но не исключено, что Серия А будет завершена досрочно.

Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення Шевченка