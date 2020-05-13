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Дибала провел первую тренировку после длительной борьбы с коронавирусом

07:30 15 Читати українською
Дибала провел первую тренировку после длительной борьбы с коронавирусом
Пауло Дибала / фото: Ювентус

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала возобновил тренировки.

12 мая Дибала начал индивидуальные занятия на тренировочной базе туринского клуба. Лишь недавно аргентинец окончательно преодолел Covid-19, которым болел полтора месяца.

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Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы снова диагностировали болезнь. В общем аргентинец трижды сдавал положительный тест. Также болела и девушка нападающего Ювентуса.

Напомним, 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки смогут заниматься в составе групп. Ориентировочно в начале июня могут позволить возобновление сезона, но не исключено, что Серия А будет завершена досрочно.

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Теги
коронавирус Ювентус Ювентус Италия Пауло Дибала Пауло Дибала
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