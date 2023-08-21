"Я также получил несколько предложений из Саудовской Аравии. Однако я отклонил их все, потому что мне здесь хорошо. Болельщики Ромы относились ко мне уникальным образом. Во время отпуска я поддерживал общение с Моуринью, и мы оба хотели сделать еще что-нибудь для этого клуба.

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В прошлом сезоне мы были близки к достижению важной цели, но остались с горько-сладким привкусом. Я чувствовал себя очень комфортно со всех точек зрения. Кроме того, в конце сезона у нас будет очень важное соревнование с национальной сборной, и хорошая игра здесь поможет мне присутствовать, чтобы выиграть трофей, который я еще не выиграл с Аргентиной", – цитирует Дибалу RomaPress со ссылкой на AS.

Напомним, Пауло стал игроком Ромы прошлым летом, перебравшись в столицу Италии на правах свободного агента. Контракт аргентинца действует до лета 2025 года. Турнир, о котором говорит Дибала, – это Копа Америка 2024 года.

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