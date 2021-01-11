Наставник Ювентуса Андреа Пирло имеет неприятную причину для беспокойства после победного матча против Сассуоло (3:1).

Уже в первом тайме были заменены форвард Пауло Дибала и полузащитник Уэстон Маккенни. Хавбек Федерико Кьеза тоже получил неприятное повреждение.

Ювентус – Сассуоло – 3:1 – видео голов и обзор матча

На пресс-конференции Андреа Пирло заявил, что у аргентинца травма внутренней боковой связки колена, а у американца – проблемы с поясницей. Уже сегодня, 11 января, Дибала, сильно прихрамывая, прибыл на медицинское обследование, где и определится вся серьезность его травмы.

Напомним, Ювентус в напряженном матче одолел Сассуоло (3:1) и поднялся на 4 место Серии А.

Ювентус в большинстве одолел Сассуоло – подопечные Пирло едва не упустили победу