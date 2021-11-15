Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дыбала отметил свой 28-й день рождения в расположении национальной команды.

Дибала отдыхал в своей комнате, когда в него в номер зашли несколько партнеров по сборной Аргентины, чтобы поздравить с днем рождения.

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Не обошлось и без "подарка" – во время песни один из игроков засыпал Пауло какой-то белой смесью, при этом издавая громкий звук фанатской дудкой.

К слову, Дибала провел 11 матчей в текущем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

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