Дибала получил громкое поздравление от партнеров по сборной Аргентины
16:27 - Читати українською
Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дыбала отметил свой 28-й день рождения в расположении национальной команды.
Дибала отдыхал в своей комнате, когда в него в номер зашли несколько партнеров по сборной Аргентины, чтобы поздравить с днем рождения.
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Не обошлось и без "подарка" – во время песни один из игроков засыпал Пауло какой-то белой смесью, при этом издавая громкий звук фанатской дудкой.
К слову, Дибала провел 11 матчей в текущем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
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