Аргентинская звезда Пауло Дибала прощается с Ювентусом, но решил остаться в Серии А.

У Дибалы летом истекает контракт с Ювентусом. Клуб уже сообщил футболисту, что не будет продолжать сотрудничество, а Пауло активно ищет новое место работы. У Аргентинца есть варианты в Англии и Испании, но он решил остаться в Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Дибала станет игроком Интера. Руководство "нерадзурри" ведет активные переговоры и близко к получению окончательного согласия Пауло. Что интересно, Дибала идет на меньшую зарплату. В Интере ему обещают 6 млн годовых + бонусы, а в Ювентусе было 7 млн ​​и футболист требовал 10 млн по новому контракту.

Ювентус также работает над поиском замены Дибале, который за 7 лет в Ювентусе забил более 100 голов. По информации Tuttosport, выбор туринцев пал на Кристиана Пулишича из Челси.