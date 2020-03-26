Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом – форвард Ювентуса опубликовал фото

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала успокоил фанатов "Старой Синьоры".

Несколько дней назад туринских болельщиков шокировала новость, что у Дибалы и его девушки диагностировали коронавирус.

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Аргентинец опубликовал фото в Instagram и успокоил всех, что чувствует себя хорошо. Судя по фотографии, лечения проходит без осложнений и форварду ничего не угрожает.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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