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Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом – форвард Ювентуса опубликовал фото

00:15 31 Читати українською
Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом – форвард Ювентуса опубликовал фото
Дибала с любимой / Фото из открытых источников

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала успокоил фанатов "Старой Синьоры".

Несколько дней назад туринских болельщиков шокировала новость, что у Дибалы и его девушки диагностировали коронавирус.

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Аргентинец опубликовал фото в Instagram и успокоил всех, что чувствует себя хорошо. Судя по фотографии, лечения проходит без осложнений и форварду ничего не угрожает.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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Estamos bien

Допис, поширений Paulo Dybala (@paulodybala)

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Теги
Италия коронавирус Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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