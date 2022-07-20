Дибала официально стал игроком Ромы
Рома оформила один из самых громких внутренних трансферов Серии А в летнее межсезонье.
Римляне на своем официальном сайте объявили о подписании нападающего Пауло Дибалы. Аргентинец получил контракт на три года и футболку с номером 21.
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Нападающий не смог договориться с Ювентусом и стал свободным агентом. Главным претендентом на 28-летнего Дибалу считался Интер, однако переговоры с миланцами зашли в тупик. Рома предложила 6 млн евро годовой зарплаты и выиграла борьбу за звезду. Жозе Моуринью лично убеждал Пауло присоединиться к его команде.
Добавим, что в прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей, оформив 15 голов и 6 ассистов.
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