Рома оформила один из самых громких внутренних трансферов Серии А в летнее межсезонье.

Римляне на своем официальном сайте объявили о подписании нападающего Пауло Дибалы. Аргентинец получил контракт на три года и футболку с номером 21.

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Нападающий не смог договориться с Ювентусом и стал свободным агентом. Главным претендентом на 28-летнего Дибалу считался Интер, однако переговоры с миланцами зашли в тупик. Рома предложила 6 млн евро годовой зарплаты и выиграла борьбу за звезду. Жозе Моуринью лично убеждал Пауло присоединиться к его команде.

Добавим, что в прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей, оформив 15 голов и 6 ассистов.

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