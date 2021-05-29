Роналду и Дибала / фото из открытых источников

Новый наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри высоко ценит аргентинца, поэтому уже инициировал начало переговоров с Дибалой о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

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Сам Пауло намерен остаться в Ювентусе. Кроме этого, нападающий мечтает однажды стать капитаном "Старой синьоры". Его действующее соглашение с туринцами заканчивается в 2022 году.

К слову, Дибала в текущем сезоне сыграл в 26 матчах за Ювентус во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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