Дибала назвал залог успеха Ювентуса в Серии А

"Сохранить концентрацию и амбициозность бывает трудно, но каждая победа – особенная. Думаю, это самое важное. Я люблю побеждать, мои партнеры – тоже, как и сам клуб. Это и делает нас победителями. Конечно, помогает, что на каждой позиции у нас играют сильнейшие игроки в мире. Мы гордимся собой, девять чемпионских титулов подряд – это невероятно, и мы уже думаем о десятом.

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Теперь нам нужно сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Первый матч с Лионом состоялся пять месяцев назад, прошло много времени с тех пор, но мы знаем, чего можем достичь. Будет странно играть без болельщиков и по одному матчу в раунде, но пока нужно одержать победу в Турине. Это все, что важно на данный момент", – рассказал Дибала для The Guardian.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЧ Юве на выезде уступил Лиону (0:1), ответный матч запланирован на 7 августа.

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