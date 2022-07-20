"Дни, предшествовавшие подписанию этого контракта, были полны огромного количества эмоций. Скорость и решительность, с которой Рома продемонстрировала, как они хотят меня подписать, сыграли решающую роль.

Дибала официально стал игроком Ромы

Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъеме, к клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент для будущего, и к тренеру Жозе Моуринью, работать с которым будет большой честью.

Как соперник я всегда увлекался атмосферой, которую создают болельщики Ромы. Теперь я не могу дождаться возможности отдать им честь в этой футболке", – цитирует Дибалу официальный сайт Ромы.

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