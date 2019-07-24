Дибала может покинуть Ювентус – нападающий заинтересовал сразу двух европейских грандов

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед или ПСЖ.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ могут стать следующим клубом Пауло Дибалы, передает Calciomercato.

Ювентус готов подписать Неймара – ПСЖ может получить двух игроков туринцев и значительную сумму

Отмечается, что "красные дьяволы" ожидают решения вопроса насчет будущего Поля Погба и Ромелу Лукаку. Только в случае перехода одного из этих игроков манкунианцы сделают предложение о переходе аргентинца.

ПСЖ попытается приобрести Дибалу лишь в случае трансфера Неймара в другой клуб. Спортивный директор парижан Леонардо подтвердил заинтересованность в подписании форварда Ювентуса.

"Старая синьора" не против продать Дибалу, который потерял место в основе, но настроена получить 80 млн евро. Сам аргентинец, контракт которого действует до 30 июня 2022, заявлял о желании остаться в Турине.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус