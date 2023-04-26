"В Аргентине существует большое соперничество между Месси и Роналду. Однажды мы летели с Криштиану на матч, я сидел в конце самолета, он немного впереди.

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В какой-то момент он подошел ко мне, мы немного поговорили о жизни в целом и я сказал ему: "В детстве я практически ненавидел тебя". Мы посмеялись, у нас всегда были хорошие отношения", – цитирует Дибалу Goal со ссылкой на DAZN.

Напомним, португалец выступал за Юве в течение 2018-2021 годов, наиграв 134 поединка, аргентинец надевал футболку "бьянконери" с 2015 по 2022 годы (293 матча).

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