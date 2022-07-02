Один из новичков Серии А очень агрессивно работает на трансферном рынке. В сфере интересов Монцы настоящие звезды.

Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, управляющие клубом, ранее заявляли, что не будут форсировать развитие команд. Очевидно, что выход в элиту изменил планы бизнесменов.

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Монца уже совершила несколько мощных трансферов, но в планах еще больше. По информации Джанлуки Ди Марцио, "Брианзоли" стремятся подписать Пауло Дибалу (свободный агент) и Мауро Икарди (стал лишним в ПСЖ). Галлиани уже ведет переговоры с агентами аргентинцев.

Не забывает Монца также и об усилении защиты. Два кандидата для этого – Оскар Мингеса (Барселона) и Каан Айхан (Сассуоло).

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