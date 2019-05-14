toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Дибала и Икарди могут заменить Гризманна в Атлетико, – AS

14 мая 13:34 181 Читати українською
Дибала и Икарди могут заменить Гризманна в Атлетико, – AS
Антуан Гризманн / Foot01

Мадридский Атлетико нашел варианты замены Гризманну в Серии А.

Атлетико не имеет уверенности в том, останется ли Антуан Гризманн в команде на следующий сезон. Именно поэтому "матрасники" заинтересовались в подписании Икарди или Дибалы, сообщает AS.

Гризманн – приоритетная цель Барселоны для усиления атаки

По информации издания, партнеры Гризманна верят в то, что нападающий покинет команду ближайшим летом. В услугах игрока заинтересован Барселона, которая готова выплатить 120 млн евро, которые указаны в контракте.

В то же время, ни Дибала, ни Икарди так и не стали основными игроками в своих командах и желают сменить клуб уже этим летом.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
407
Теги
Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Мауро Икарди Мауро Икарди Атлетико Атлетико Пауло Дибала Пауло Дибала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
30
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук