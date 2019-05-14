Дибала и Икарди могут заменить Гризманна в Атлетико, – AS

Мадридский Атлетико нашел варианты замены Гризманну в Серии А.

Атлетико не имеет уверенности в том, останется ли Антуан Гризманн в команде на следующий сезон. Именно поэтому "матрасники" заинтересовались в подписании Икарди или Дибалы, сообщает AS.

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По информации издания, партнеры Гризманна верят в то, что нападающий покинет команду ближайшим летом. В услугах игрока заинтересован Барселона, которая готова выплатить 120 млн евро, которые указаны в контракте.

В то же время, ни Дибала, ни Икарди так и не стали основными игроками в своих командах и желают сменить клуб уже этим летом.

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