Форвард Ромы приехал в расположение сборной с несложной травмой. Однако он успел ее залечить и попал в состав делегации сборной Аргентины, которая отправилась в Катар. В матчах против Саудовской Аравии и Мексики Дибала так и не покинул скамью для запасных.

"Мой пас на Месси был дерьмовым, но он забил потрясающий гол": Ди Мария – о сговоре в матче с Мексикой

"Если он не играет, то это только тактическое решение. Пауло в норме, он помогает команде со скамейки запасных. Очевидно, что он хотел бы играть больше, но не факт, что этого не произойдет в следующих матчах чемпионата мира", – цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, сегодня сборная Аргентина проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ-2022 против Польши. После двух туров в активе команды Лионеля Скалони всего три очка, чего мало для выхода в плей-офф.

Польша – Аргентина: анонс матча ЧМ-2022 – решающий бой Левандовски и Месси с украинским акцентом