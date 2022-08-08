Форвард Ромы Пауло Дыбала доказал, что способен творить магию на футбольном поле. Однако иногда случаются неожиданности.

Аргентинец впервые играл перед болельщиками Ромы и пытался проявить себя. Выходило это не всегда. Уже в начале матча против Шахтера Пауло не сумел должным образом выполнить подачу с углового.

Рома – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Однако потом Дибала показал себя во всей красе. Форвард красивым финтом оставил в дураках Георгия Судакова и пробил по воротам. Анатолий Трубин выручил "горняков".

Напомним, что Дибала сыграл уже два товарищеских матча за команду Жозе Моуринью. Благодаря его ассисту римляне обыграли Тоттенхэм, а вот против Шахтера аргентинец не отличался результативными действиями.

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