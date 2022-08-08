Дибала оставил в дураках Судакова и опозорился в простой ситуации: видео скиллов звезды Ромы в матче против Шахтера
Форвард Ромы Пауло Дыбала доказал, что способен творить магию на футбольном поле. Однако иногда случаются неожиданности.
Аргентинец впервые играл перед болельщиками Ромы и пытался проявить себя. Выходило это не всегда. Уже в начале матча против Шахтера Пауло не сумел должным образом выполнить подачу с углового.
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Однако потом Дибала показал себя во всей красе. Форвард красивым финтом оставил в дураках Георгия Судакова и пробил по воротам. Анатолий Трубин выручил "горняков".
Напомним, что Дибала сыграл уже два товарищеских матча за команду Жозе Моуринью. Благодаря его ассисту римляне обыграли Тоттенхэм, а вот против Шахтера аргентинец не отличался результативными действиями.
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