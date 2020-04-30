Дибала больше месяца болеет коронавирусом – почему его случай не особенный

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала до сих пор продолжает борьбу с коронавирусом.

Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы нова диагностировали болезнь. Также болела и девушка нападающего Ювентуса.

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Недавно Дибала в четвертый раз сдал положительный тест – таким образом, он уже больше месяца борется с болезнью. Однако глава отдела инфекционных заболеваний в туринской больнице "Амедео-ди-Савойя" Джованни Ди Перри не считает этот случай особенным.

"Это нормально. Диапазон времени для лечения варьируется от 8 до 37 дней, в среднем – 20. Но есть также пациенты, которые ждут более двух месяцев, чтобы получить отрицательный результат. Поэтому Дибала – это не странное явление. Такое происходит чаще, чем вы думаете. Около 20% инфицированных, у которых все в порядке, все еще находятся в позитивном состоянии. Иногда мы не можем выписать их из больницы, потому что у них дома нет условий для карантина", – цитирует Ди Перри tuttosport.

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