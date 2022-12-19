"Я думаю о Кордове, обо всем. Выходить на замену в таком матче было нелегко, но я очень хорошо держал себя в руках. Такого ощущения, как сейчас, у нас больше никогда не будет.

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Благодарю всех аргентинцев за все, что они сделали в течение последнего месяца, поддержка была беспрецедентной. Мы сказали, что не подведем их – и не подвели", – цитирует Дибалу Ассоциация футбола Аргентины.

Напомним, 29-летний форвард Ромы родом из города Лагуна-Ларга, провинция Кордова. На чемпионате мира он сыграл в двух матчах: в полуфинале против Хорватии и в финале против Франции (в обоих случаях он выходил на замену).

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