АПЛ своем официальном сайте объявила о победе португальца в голосовании за лучшего игрока сезона 2020/21.

Зинченко "испортил" защиту Манчестер Сити в символической сборной АПЛ по версии игроков

Прошлым летом Манчестер Сити заплатил Бенфике за Диаша 68 млн евро. Центрбек сразу стал лидером обороны "горожан", которая оказалась абсолютно лучшей по итогам кампании (всего 32 пропущенных гола, 15 "сухих" матчей). Сам Рубен в рамках АПЛ провел 31 поединок и отметился одним голом.

Добавим, что ранее Диаш выиграл приз игрока года по версии журналистов, а также считается фаворитом на аналогичную награду по версии футболистов.

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