Ливерпуль не включил в заявку на товарищеский матч с Миланом Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса.

Арне Слот определился с будущим Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса в команде. Оба игрока не попали в заявку на спарринг против Милана, ведь готовятся к трансферу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Нуньесу не нашлось места в команде после перехода Уго Экитике из Айнтрахта. Помимо этого "красные" интересуются Александром Исаком из Ньюкасла, что вынуждает уругвайца искать другую команду.

Луис Диас уже давно ведет переговоры с Баварией и ожидает зеленый свет от Ливерпуля, чтобы завершить свой переход.

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