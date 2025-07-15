Как сообщает The Athletic, Бавария направила официальное предложение Ливерпулю по трансферу 28-летнего колумбийца, однако мерсисайдцы его сразу отклонили.

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Баварцы оценили Диаса в 67,5 миллиона евро, но Ливерпуль не готов расставаться с одним из своих ключевых игроков за такую сумму. В клубе считают, что футболист стоит более 100 миллионов евро, учитывая его вклад в победу в АПЛ в сезоне 2024/25 под руководством Арне Слота – 13 голов и всего 41 забитый мяч в 148 матчах с момента перехода из Порту в 2022-м.

Несмотря на позицию клуба, сам Диас настроен на уход – его контракт близится к завершению, осталось всего 24 месяца. Ситуацию осложняет интерес не только со стороны Баварии, но и Барселоны. Transfermarkt оценивает Диаса в 70 миллионов евро.

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