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Диас дал первый комментарий после положительного теста на коронавирус – форварда Реала изолировался дома

21:36 - Читати українською
Диас дал первый комментарий после положительного теста на коронавирус – форварда Реала изолировался дома
Мариано Диас / Фото ФК Реал

Нападающий королевского клуба Мариано Диас продолжает борьбу с COVID-19.

"Я очень ценю ваши сообщения и поддержку. Я очень благодарен Богу, что я и моя семья в порядке.

Реал сообщил о состоянии игрока, у которого обнаружили коронавирус

Сейчас я нахожусь дома на карантине, но надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние и присоединиться к партнерам по команде", – приводит слова Диаса Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мариано провел 5 матчей, в которых отличился одним голом. Стоит отметить, уже 7 августа Реал должен провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

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