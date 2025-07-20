Луис Диас приближается к переходу из Ливерпуля в Баварию за 75 млн евро.

Вингер Ливерпуля Луис Диас согласился перейти в Баварию. Как информирует инсайдер Николо Скира, мюнхенский клуб достиг принципиальной договоренности с колумбийцем по контракту до 2030 года.

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Диас играет за Ливерпуль с января 2022 года после перехода из Порту за 54 млн евро. Его контракт с "красными" рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро. В прошлом сезоне Луис отметился 17 голами и 5 ассистами в 50 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ливерпулем и Баварией зашли в тупик. У Баварии сейчас есть острая потребность во фланговых игроках после ухода Лероя Сане и Матиса Теля.

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