Диаманка совершил фейл года, не попав с метра в пустые ворота

Диаманка сам не понимает, что произошло

Нападающий Нумансии Пепе Диаманка отличился невероятным фейлом в матче Сегунды против Райо Махадаонда.

На 72-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу Райо сенегальский форвард каким чудом не замкнул передачу в пустые ворота.

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Диаманка мог сравнять счет и спасти свою команду от поражения, зато уже через несколько минут гости забили второй мяч, решив судьбу игры. Райо одержал победу (2:1) и обошел Нумансию в турнирной таблице непредсказуемой Сегунды.

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