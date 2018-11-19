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Диаманка совершил фейл года, не попав с метра в пустые ворота

16:20 67 Читати українською
Диаманка совершил фейл года, не попав с метра в пустые ворота
Диаманка сам не понимает, что произошло

Нападающий Нумансии Пепе Диаманка отличился невероятным фейлом в матче Сегунды против Райо Махадаонда.

На 72-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу Райо сенегальский форвард каким чудом не замкнул передачу в пустые ворота.

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Диаманка мог сравнять счет и спасти свою команду от поражения, зато уже через несколько минут гости забили второй мяч, решив судьбу игры. Райо одержал победу (2:1) и обошел Нумансию в турнирной таблице непредсказуемой Сегунды.

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Теги
Испания Видеоновости Пепе Діаманка Пепе Діаманка Нумансия Нумансия Райо Махадаонда Райо Махадаонда
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