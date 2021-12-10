Марсель заинтересовался возможностью подписать Диалло и изучает варианты потенциального трансфера, сообщает L'Equipe. Главным инициатором является президент провансальцев Пабло Лонгория.

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Также игроком интересовались такие французские клубы как Сент-Этьен, Ренн и Монпелье, но до конкретики дело не дошло. Сообщалось, что выступления Диалло в юношеской Лиге УЕФА привлекли Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Борусии Д, Барселоны, Вильярреала и Ньюкасла.

В сезоне 2021/22 Диалло забил 5 голов в Юношеской лиге УЕФА – в частности, в ворота Барселоны и Баварии. Также в активе 18-летнего нигерийца 10 мячей в чемпионате Украины серез команд U-19.

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