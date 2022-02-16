"Мы пересмотрели взаимодействие ребят, которые не были вовлечены в игру с Депортиво – Боль, Бражко, Волошин. Приятно их было видеть снова, в хорошем настроении, они качественно провели игру.

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Они в Турции будут работать с первой командой и перед спаррингами будем решать с тренерским штабом Мирчи Луческу, кто и сколько будет играть за молодежную команду в спаррингах.

Диалло? Пока он будет находиться в расположении нашей команды", – сказал Костюк для Meta-ratings.

Напомним, 19-летний Самба Диалло стал настоящим открытием Юношеской лиги УЕФА, забив 5 мячей в 7 матчах.

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