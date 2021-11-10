"Я тренировался с основой три раза. Почувствовал, что у Динамо сильные и хорошие футболисты.

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Но также у меня было чувство, что я могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду играть там. Честно говоря, разница большая, основа гораздо сильнее команды U-19. Но я думаю, что готов играть в первой команде", – рассказал сенегалец в интервью Sport Arena.

К слову, в этом сезоне Самба Диалло провел 11 матчей в чемпионате юношеских команд УПЛ, в которых забил 8 мячей. В свою очередь в Юношеской лиге УЕФА в его активе 5 голов в четырех поединках.

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